Сегодня днем, в первом контрольном матче донецкий Шахтер разгромил Пролетер из Сербии - 3:0.

Первый мяч в игре был забит после часа игры - на 63-й минуте отличился Богдан Бутко. Через шесть минут счет удвоил Алан Патрик.

А в последние десятиминутке Виктор Коваленко заработал и реализовал одиннадцатиметровый.

Отметим, что на 73-й минуте спарринга за "горняков" дебютировал 16-летний голкипер Тимур Пузанков.

Шахтер - Пролетер 3:0

Голы: 1:0 - 63 Бутко, 2:0 - 69 Алан Патрик, 3:0 - 82 Коваленко (с пенальти)

Шахтер: Трубин, Бутко, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Коваленко, Пихаленок, Патрик, Соломон, Фернандо, Бланко Лещук.

Напомним, что в этот же день состоялся еще один товарищеский матч Шахтера. На этот раз соперник был сильнее сербов - австрийский Вольсберг. Однако и ним горняки справились без проблем - 2:0.

Также сегодня состоялся и контрольный поединок между Динамо и Олимпиакосом, который закончился ничьей 1:1.