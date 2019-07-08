Горняки легко разобрались с сербским Пролетером на сборах. Видео голов
Сегодня днем, в первом контрольном матче донецкий Шахтер разгромил Пролетер из Сербии - 3:0.
Первый мяч в игре был забит после часа игры - на 63-й минуте отличился Богдан Бутко. Через шесть минут счет удвоил Алан Патрик.
А в последние десятиминутке Виктор Коваленко заработал и реализовал одиннадцатиметровый.
Отметим, что на 73-й минуте спарринга за "горняков" дебютировал 16-летний голкипер Тимур Пузанков.
Шахтер - Пролетер 3:0
Голы: 1:0 - 63 Бутко, 2:0 - 69 Алан Патрик, 3:0 - 82 Коваленко (с пенальти)
Шахтер: Трубин, Бутко, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Коваленко, Пихаленок, Патрик, Соломон, Фернандо, Бланко Лещук.
Напомним, что в этот же день состоялся еще один товарищеский матч Шахтера. На этот раз соперник был сильнее сербов - австрийский Вольсберг. Однако и ним горняки справились без проблем - 2:0.
Также сегодня состоялся и контрольный поединок между Динамо и Олимпиакосом, который закончился ничьей 1:1.