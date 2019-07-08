Вечером в понедельник, 8 июля, в Тбилиси в разных концах города одновременно начались акции протеста, на которых митингующие выдвигают разные требования, передает Спутник-Грузия.

Отмечается, что в самом центре, на проспекте Руставели перед парламентом митингуют противники ЛГБТ - блюстители нравственности, которые протестуют против планируемого Парада гордости.

Недалеко от них, на площади Свободы собрались участники акции, требующие отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария. В течение трех недель они митинговали у парламента, однако сутра там расположились "борцы за традиции".

И ментально и идеологически эти акции полярны, причем от одного митинга до другого около 400 метров, всего несколько минут ходьбы, и маленькое расстояние вызвало обеспокоенность МВД.

Еще одна, уже третья акция - но в спальном районе, удаленном от центра, заявлена возле офиса "Рустави -2".

Тут участники протестуют против скандального эфира в воскресенье, когда ведущий программы "Постскриптум" Георгий Габуния в крайне грязной форме оскорбил президента России Владимира Путина и его покойных родителей, используя нецензурную лексику.

Митингующие требуют извинений от Габуния и руководства "Рустави 2".

Позже уже под вечер началась и четвертая акция при участии ЛГБТ-активистов, которая ранее была отменена организаторами. Участники Парада гордости с флагами и соответствующей символикой расположились у здания МВД на окраине города, на Кахетинском шоссе, у трассы, ведущей в аэропорт.

Ранее сообщалось, что в МИД России матерный спич грузинского телеведущего назвали провокацией радикалов.

Также мы писали, что президент и премьер-министр Грузии осудили мат ведущего в адрес Путина.