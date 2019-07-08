Киевской Динамо сыграло вничью товарищеский матч против греческого Олимпиакоса.

Контрольный поединок Динамо – Олимпиакос стартовал в 18:00 по киевскому времени.

Это уже третий поединок Динамо в Австрии. Ранее киевляне спасли ничью с Ботошани благодаря голу Вербича и разгромили Ваккер. В последнем матче свой дебютный гол в составе "бело-синих" забил Александр Караваев.

Старт сегодняшнего поединка из-за непогоды пришлось задержать на 10 минут. Однако футболисты все равно начали матч под дождем. Погодные условия сказались на качестве поля, поэтому командам было трудно играть в комбинационный футбол.

Динамо – Олимпиакос – 1:1

Голы: Соль, 45 (п) – Буханакис, 5

Напомним, сегодня сыграл свой спарринг и донецкий Шахтер - горняки уверенно обыграли австрийский Вольсберг со счетом 2:0.

Также мы писали, что вратарь Динамо Максим Коваль перешел в саудовский клуб Аль-Фатех.