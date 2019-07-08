Киевское Динамо сыграло вничью с Олимпиакосом в Австрии, так и не забив с игры
Киевской Динамо сыграло вничью товарищеский матч против греческого Олимпиакоса.
Контрольный поединок Динамо – Олимпиакос стартовал в 18:00 по киевскому времени.
Это уже третий поединок Динамо в Австрии. Ранее киевляне спасли ничью с Ботошани благодаря голу Вербича и разгромили Ваккер. В последнем матче свой дебютный гол в составе "бело-синих" забил Александр Караваев.
Старт сегодняшнего поединка из-за непогоды пришлось задержать на 10 минут. Однако футболисты все равно начали матч под дождем. Погодные условия сказались на качестве поля, поэтому командам было трудно играть в комбинационный футбол.
Динамо – Олимпиакос – 1:1
Голы: Соль, 45 (п) – Буханакис, 5
Напомним, сегодня сыграл свой спарринг и донецкий Шахтер - горняки уверенно обыграли австрийский Вольсберг со счетом 2:0.
Также мы писали, что вратарь Динамо Максим Коваль перешел в саудовский клуб Аль-Фатех.