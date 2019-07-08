Шахтер легко справился с австрийским Вольфсбергом на сборах. Видео голов
Донецкий клуб Шахтер в товарищеском матче на сборах в Германии без проблем обыграл Вольфсберг, представляющего австрийскую Бундеслигу.
Во втором тренировочном поединке за день в составе дончан голами отметились Жуниор Мораес и Тете. Оба гола были забиты в первом тайме.
Шахтер – Вольфсберг 2:0
Голы: Мораес, 5, Тете, 36
Шахтер: Пятов – Исмаили, Хочолава, Кривцов, Болбат – Степаненко, Маркос Антонио – Тайсон, Марлос, Тете – Мораес.
Таким образом, дончане одержали вторую победу в течение дня во время тренировочного сбора.
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