Донецкий клуб Шахтер в товарищеском матче на сборах в Германии без проблем обыграл Вольфсберг, представляющего австрийскую Бундеслигу.

Во втором тренировочном поединке за день в составе дончан голами отметились Жуниор Мораес и Тете. Оба гола были забиты в первом тайме.

Шахтер – Вольфсберг 2:0

Голы: Мораес, 5, Тете, 36

Шахтер: Пятов – Исмаили, Хочолава, Кривцов, Болбат – Степаненко, Маркос Антонио – Тайсон, Марлос, Тете – Мораес.

Таким образом, дончане одержали вторую победу в течение дня во время тренировочного сбора.

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