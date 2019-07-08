В чешском зоопарке родились два детеныша редких берберийских львов, вымерших в дикой природе. Об этом пишет ABCnews.

Пара, мальчик и девочка, родились 10 мая в парке Двур Кралове. Под руководством матери Халилы они сделали свои первые шаги в своем вольере. Имена львятам еще не дали.

Этот самый большой подвид львов, который когда-то жил в родной северной Африке, был полностью уничтожен из-за человеческой деятельности. Многие были убиты гладиаторами во времена Римской империи. Позже их исчезновению способствовала охота. Считается, что львы Барбари вымерли в дикой природе в 1960-х годах. По последним данным, менее 100 особей живут в неволе.

Видео: abcnews.go.com

Напомним, что пятеро львят из бердянского зоопарка отправились на родину - в Южную Африку.

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