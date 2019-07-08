Националисты, которые собрались под окнами здания телеканала Newsone вечером в понедельник, принесли с собой баллоны с краской, чтобы разрисовать здание.

При этом, несмотря на то, что сотрудники полиции не разрешили митингующим использовать баллоны, так как на первом этаже здания находится не канал, а спортзал, они все равно ими воспользовались.

Как видно на фото, националисты написали на окнах первого этажа "Russia must die" и на асфальте "На@уй русских".





Напомним, вечером в понедельник, 8 июля, под зданием телеканала NewsOne в Киеве собрались националисты, протестующие против проведения телемоста с российским федеральным каналом "Россия-24", который позже был отменен из-за поступивших в адрес журналистов угроз.

Телеканал ранее анонсировал телемост с "Россией 24". После этого его атаковали сторонники Порошенко и националисты. Однако позже телеканал NewsOne сообщил об отмене телемарафона "Надо поговорить". Его планировали провести с Россией, которую бы представлял канал "Россия 24".