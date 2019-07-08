Грабеж с потерпевшим гражданином США произошел вчера, 7 июля, в популярном среди иностранцев баре "Hangover", расположенном на улице Грушевского в Киеве.

Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в патрульной полиции.

Молодой американец приехал в Киев "потусить". Вероятно, насмотревшись фильма про отвязный отдых друзей "Мальчишник в Вегасе" (оригинальное название киноленты "Hangover", то есть "Похмелье"), он решил, что то самое место для релакса - это как раз одноименный ресторан "Hangover" и отправился туда. В процессе отдыха у него случился конфликт с неким кавказцем, который силой отобрал у него мобильник Apple последней модели, документы, удостоверяющие личность, банковские карточки и некоторую сумму в долларах.

Потерпевший попросил вызвать копов. Патрульные полицейские сразу же взяли потерпевшего на борт служебной машины и добросовестно поехали прочесывать район.

Буквально через несколько минут подозреваемый в грабеже по указке пострадавшего американца был задержан на улице Большая Васильковская. У него были изъяты краденные вещи.

Грабителем оказался 34-летний гражданин Азербайджана. Теперь по ч.1 ст.186 УК Украины (Грабеж) ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Напомним, что в Киеве иностранцы повредили чужое авто, а затем отобрали кошелек у его владельца.

Также мы писали о том, что в Киеве поймали подозрительного мужчину с гранатой в сумке.