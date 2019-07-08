В Министерстве образования Украины обратились к Минэкономразвития с предложением установить объем госзаказа для медуниверситетов на текущий год.

Всего предлагается обучать за государственный счет 4509 студентов - 4464 магистров и 45 бакалавров. Об этом сообщается на сайте МОЗ.

Отмечается, максимальный объем госзаказа для уровня "магистр" - 4464 места:

медицина - 4000;

педиатрия – 351;

стоматология -74;

медицинская психология - 0;

фармация, промышленная фармация - 39.

На уровень подготовки "бакалавр" предусмотрено 45 мест по госзаказу:

медсестринство - 35;

физическая терапия, эрготерапия-10.

Также отмечается, Минздрав Украины передало в МОН Украины предложения медицинских вузов относительно максимальных объемов государственного заказа в 2019 году в каждом университете. Речь идет о максимальном количестве мест, которое может обеспечить каждый медицинский вуз. Единственный медуниверситет, который не подал официального легитимного обращения, - ОНМедУ. Соответственно, в этом медуниверситете на 2019 год не предусмотрено ни одного места по госзаказу.

В ведомстве напомнили, что как и в прошлом году, места не закреплены за конкретными учреждениями высшего образования, они будут распределяться по процедуре "широкого конкурса". Это значит, что вузы, в которых подали заявления больше всего абитуриентов, получат больше всего мест по госзаказу. В своем электронном кабинете абитуриенты могут расставить приоритеты обучения от 1 до 7, где 1 - это та специальность, на которой они хотят учиться больше всего. Так называемый принцип, когда "место идет за студентом".

Ранее сообщалось, что в Украине собрались отменить госзаказ на заочное обучение юристов.

Также мы писали, что Кабмин утвердил стратегию развития медицинского образования и за 10 лет собирается изменить подход к обучению медиков.