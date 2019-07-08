Генпрокурор Юрий Луценко продемонстировал двойные стандарты при определении госизмены после скандала с телемостом канала NewsOne. Об этом заявила юрист Елена Лукаш на своей странице в Facebook.

Лукаш напомнила, что Генпрокуратура сегодня зарегистрировала дело против канала NewsOne после заявления о проведении телемоста между Украиной и Россией о покушении на совершение госизмены. После этого в пресс-службе Луценко подчеркнули, что досудебное следствие будут вести следователи СБУ.

"Чья же подследственность "государственная измена"? Когда-то - СБУ, а когда-то - прокурорская. Луценко действует избирательно, по ситуации. Но вопрос даже не в том, что госизмена- это действительно подследственность СБУ", - пишет Лукаш.

Главный вопрос - избирательность ГПУ к понятию госизмены. "Вопрос в том, что налоги Липецкой фабрики в бюджет РФ, Луценко госизменой не считает, а вот телемост NewsOne - это да, - чистая измена. А наше бесконечное терпение этих останков свинофермы - это подвиг", - резюмирует Елена Лукаш.

Фото: facebook.com/Lukash.ua

Напомним, что глава СБУ предлагает Зеленскому срочно созвать СНБО из-за телемоста Украина-Россия.

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