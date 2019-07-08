Вечером в понедельник, 8 июля, под зданием телеканала NewsOne в Киеве собрались националисты, которые протестуют против проведения телемоста с российским федеральным каналом "Россия-24", который позже был отменен из-за поступивших в адрес журналистов угроз.

Как сообщает журналист "Страны", у здания канала находятся около трех сотен человек, среди которых члены Нацкорпуса и С14. Националисты жгут фаера, а на территорию комплекса, где расположен телеканал, залетают петарды. На кордоне выстроились бойцы Нацгвардии.

В акции принимают участие глава Нацкорпуса Андрей Билецкий, одесский националист Сергей Стерненко, который убил в Одессе человека, лидер ультраправой организации С14 Евгений Карась и члены партии "Голос" Вакарчука.

В начале митинга его участники забросали территорию телеканала файерами и взрывпакетами. Затем с импровизированной трибуны начали выступать сами националисты. Они возлагают ответственность за то, что в Украине работают "пророссийские СМИ", на президента Украины и Верховную Раду

Также митингующие требуют привлечь к уголовной ответственности главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Кроме того, активисты призывают прийти во вторник, 9 июля, на 10:00 к зданию Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания с требованием отобрать лицензию у телеканала NewsOne и 112.

Сейчас территория телеканала оцеплена сотрудниками полиции и Национальной гвардии – всего около 200 правоохранителей. Также на прилегающих улицах размещены автобусы и автозаки правоохранителей. На месте присутствует начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Фото и видео: Страна.ua

Напомним, телеканал ранее анонсировал телемост с "Россией 24". После этого его атаковали сторонники Порошенко и националисты. Однако позже телеканал NewsOne сообщил об отмене телемарафона "Надо поговорить". Его планировали провести с Россией, которую бы представлял канал "Россия 24".

Ранее сообщалось, что "Нацкорпус" дал президенту 24 часа, чтобы запретить телемост Украина - Россия.