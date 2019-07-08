Клюев все-таки не идет на выборы. Суд признал его пятилетнее отсутствие в Украине - ЦИК
Шестой апелляционный административный суд признал надлежащими доказательства отсутствия бывшего главы Администрации Президента Андрея Клюева в Украине в течение последних 5 лет. Об этом в социальной сети Facebook написал секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.
"ЦИК выиграла в Шестом апелляционном административном суде по делу Клюева А. П. Доказательства, предоставленные правоохранительными органами о не пребывании на территории Украины в течение последних 5 лет были признаны надлежащими", - сообщила она.
Фото: facebook.com
Напомним, что ЦИК Украины отменила регистрацию Шария и Клюева на выборы в Раду.
Также читайте о том, как СБУ сообщила в ЦИК Украины, как долго не было в Украине Клюева и Шария.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber. Узнавай первым самые важные и интересные новости!