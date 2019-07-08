Шестой апелляционный административный суд признал надлежащими доказательства отсутствия бывшего главы Администрации Президента Андрея Клюева в Украине в течение последних 5 лет. Об этом в социальной сети Facebook написал секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.

"ЦИК выиграла в Шестом апелляционном административном суде по делу Клюева А. П. Доказательства, предоставленные правоохранительными органами о не пребывании на территории Украины в течение последних 5 лет были признаны надлежащими", - сообщила она.

Фото: facebook.com

Напомним, что ЦИК Украины отменила регистрацию Шария и Клюева на выборы в Раду.

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