Сейчас под стенами телеканала NewsOne в Киеве проходит акция протеста радикалов из-за проведения телемоста с российским федеральным каналом "Россия 24", который был отменен из-за угроз журналистам канала.

Националисты требуют закрыть каналы NewsOne и 112 за "пророссийскую пропаганду".

По данным журналиста "Страны", у здания NewsOne собрались около трех сотен активистов, среди которых члены Нацкорпуса и С14. На акции играет бодрая музыка, активисты жгут фаера, а на территорию комплекса, где расположен телеканала, залетают петарды. На кордоне выстроились бойцы Нацгвардии.

Также сообщается, что в акции принимают участие глава Нацкорпуса Сергей Филимонов, экс-глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко (убивший в прошлом году человека), лидер ультраправой организации С14 Евгений Карась и члены партии "Голос" Вакарчука.

Фото: Страна.ua

Телеканал ранее анонсировал телемост с "Россией 24". После этого его атаковали сторонники Порошенко и националисты. Однако позже телеканал NewsOne сообщил об отмене телемарафона "Надо поговорить". Его планировали провести с Россией, которую бы представлял канал "Россия 24".

Ранее сообщалось, что "Нацкорпус" дал президенту 24 часа, чтобы запретить телемост Украина - Россия.