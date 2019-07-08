В минувшую субботу в Киеве домушники ограбили квартиру на ул. Коновальца на Печерске. Злоумышленники вынесли оттуда крупную сумму в гривнах и валюте-евро и долларах.

Как корреспондент "Страны" узнал из собственных источников в правоохранительных органах, с заявлением в субботу обратился экс-народный депутат от "Партии регионов" 63-летний Валерий Бевзенко.

Со слов наших источников общий ущерб составлял в пересчете на национальную валюту более 1,5 миллионов гривен.

Вероятно, народный депутат прошлого созыва потянул за нужные ниточки в правоохранительной системе, так как буквально на следующий день в воскресенье подозреваемые в налете были задержаны.

В краже обоснованно подозреваются трое молодых людей, по ч.5 ст.185 УК Украины им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Правда с этим могут быть проблемы - похищенных денег по некоторым данным, при них не было.

Как сообщала "Страна", из квартиры столичного бизнесмена домушники вынесли более 2 миллионов гривен. Поскольку в открытых базах предпринимателей есть данные о потерпевшем, то возможно это и послужило наводкой для воров.

Отметим, что на Печерске цветочница украла из салона кассу с 30 тысячами гривен.