Расправа над телеканалом NewsOne и его сотрудниками должна быть приостановлена. Об этом сообщает сайт "Оппозиционная платформа-За жизнь".

"Попытка телеканала NewsOne организовать общение между гражданами Украины и России обернулась террором со стороны подконтрольных власти силовиков. На желание сделать маленький шаг к установлению диалога власть ответила жесточайшей политической расправой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после выхода анонса о проведении телемоста между гражданами Украины и России руководство СБУ потребовало ввести санкции в отношении телеканала NewsOne и поднять вопрос о лишении канала лицензии.

"Генеральная прокуратура, которая под управлением Юрия Луценко давно превратилась в инструмент политической расправы, пошла еще дальше. Против журналистов, сотрудников и собственника канала NewsOne - оппозиционного политика, народного депутата Украины Тараса Козака, заведены уголовные дела по подозрению в государственной измене. Готовится постановление об аресте активов канала", - подчеркивается в заявлении.

В политсиле заявляют, что уголовные дела и политические репрессии за диалог о мире - это сродни реакции диктаторских режимо.

"Оппозиционная платформа-За жизнь требует прекратить репрессии в отношении оппозиционных политиков и независимых СМИ. Расцениваем попытки угрожать, давить и репрессировать один из ведущих независимых телеканалов в период избирательной кампании, как акт срывающий проведение демократических, честных и соревновательных выборов", - отмечается в сообщении.

Партия обращается к представителям мониторинговых миссий международных организаций, представителям демократического мирового сообщества дать оценку нападкам на независимые СМИ и политическую оппозицию в Украине.

"Считаем, что ситуация вокруг телеканала NewsOne доказывает, что в украинской власти продолжает править "партия войны". Прошедшие президентские выборы ничего не изменили. Только победа на парламентских выборах Оппозиционная платформа-За жизнь даст стране шанс на мир, демократию и развитие. Мы будем бороться до конца! Нет диктатуре в Украине!", - резюмируется в сообщении.

Напомним, что генпродюсер NewsOne предложил президенту Зеленскому встретиться по поводу телемоста.

Также "Страна" опубликовала три главных вывода после отмены телемоста Украина-Россия.