Экс-президент Украины Пётр Порошенко выразил возмущение, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании в Верховную Раду кричат "Ганьба!".

Он пообещал "дать по морде" недовольным. Об этом сообщает RT.

Ранее было опубликовало видео встречи Порошенко с горожанами в Хмельницком, где в его адрес раздаются выкрики "Ганьба!".

"И они думают, что мы будем постоянно наблюдать, и чтобы нас преодолеть, достаточно заслать провокатора одного, который крикнет "Позор". В следующий раз по морде получите! Добро должно быть с кулаками", - сказал Порошенко.

Как сообщала "Страна", в период инаугурации Зеленского Порошенко снимал по миллиону долларов в день. Деньги он получал наличными.

Отметим, что в ГБР уже расследуют, как Порошенко вывел в кэш $34 млн.