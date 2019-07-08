В понедельник, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского Совета Дональд Туск и президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер встретились в Киеве для проведения 21-го Саммита Украина – ЕС, по итогам которого было подписано общее заявление.

Текст заявления опубликован на сайте Представительства Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии

Сегодня мы подтвердили нашу неизменную приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским Союзом на основе Соглашения об ассоциации и Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (СА/УВЗСТ). Мы разделяем общие ценности демократии, верховенства права, уважения международного права и прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, а также гендерного равенства. ЕС подчеркнул свою непоколебимую поддержку и приверженность независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Мы поприветствовали проведение свободных и честных президентских выборов в Украине и ожидаем парламентские выборы 21 июля. Сторона ЕС приветствовала выбор Президентом Украины Брюсселя для своего первого зарубежного визита. Стороны обсудили усиление упомянутых выше обязательств, в том числе путем продолжения тесного сотрудничества для реализации ожиданий, которые высказал украинский народ по укреплению верховенства права, продвижения реформ и усиления экономического роста. Мы обсудили имплементацию Соглашения об ассоциации с момента ее вступления в силу в сентябре 2017 г. после решения глав государств и правительств ЕС в декабре 2016 года. В этом контексте мы признали европейские стремления Украины и поздравили ее европейский выбор, как это закреплено в Соглашении об ассоциации. Мы согласились в полной мере использовать потенциал Соглашения и в связи с этим подчеркнули важность продолжения выполнения Украиной своих обязательств. Мы приветствовали успех Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая способствовала увеличению двусторонней торговли на около 50% с начала ее применения в январе 2016 года. В связи с празднованием 10-й годовщины основания Восточного партнерства мы подчеркнули нашу общую приверженность расширению и углублению нашего сотрудничества на основе принципов дифференциации, инклюзивности и обусловленности. Обе стороны подчеркнули важность поддержания Украиной макроэкономической стабильности, реализации программы МВФ, выполнение всех мероприятий в рамках Программы макрофинансовой помощи ЕС, а также поддержание независимости Национального банка и стабильности финансового сектора. ЕС готов выделить 2-ой транш (500 млн евро) Четвертой программы макрофинансовой помощи как только подходящие условия будут выполнены. Мы подчеркнули важную и непоколебимую поддержку Украины Европейским Союзом и ее связь с эффективной реализацией реформ и мер в соответствующих сферах. Мы признали значительный прогресс, достигнутый Украиной в процессе имплементации реформ в таких сферах как здравоохранение, децентрализация, пенсионное обеспечение, государственное управление, государственные закупки, что является необходимым как для удовлетворения потребностей граждан Украины, так и для усиления устойчивости Украины к внешним вызовам. Мы договорились о важности ускорения этих усилий, в частности в борьбе с коррупцией, в том числе в течение текущего избирательного года. Эффективное верховенство права, надлежащее управление и экономические возможности являются важными средствами для преодоления внешнего воздействия и попыток дестабилизации. Мы приветствовали намерения Украины уменьшить непропорциональное влияние скрытых интересов на украинскую политическую, экономическую и медиа сферы ("деолигархизация"). Основываясь на успешных украинских реформах и международной поддержке со времени Революции достоинства, ЕС объявил следующие этапы программ по поддержке децентрализации, гражданского общества, борьбы с коррупцией и других ключевых реформ. ЕС будет продолжать поддерживать Украину в противодействии гибридным и кибер - угрозам, а также дезинформации, в том числе с помощью стратегических коммуникаций. Кроме того, мы признали важную вспомогательную роль, которую играют Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности (КМЄС) и Группа поддержки Украины в Европейской Комиссии (SGUA). Мы приветствовали успешное функционирование в течение двух лет безвизового режима для граждан Украины и его положительное влияние на межчеловеческие контакты между Украиной и ЕС. Мы подчеркнули важность продолжения выполнения критериев визовой либерализации и ускорения реформ, в частности в борьбе с коррупцией, а также в отношении судебных и правоохранительных органов. Мы приветствовали назначение судей Высшего антикоррупционного суда и прогресс в приближении начала его работы. Мы договорились о неотложной необходимости восстановления уголовной ответственности за незаконное обогащение и обеспечения необходимой независимости и эффективного функционирования всех антикоррупционных учреждений. Мы приветствовали принятие обновленного энергетического приложения к Соглашению об ассоциации. Мы также договорились о необходимости завершения реформы рынка газа и электроэнергии, включая завершение процесса разукрупнения (анбандлинга), с целью устойчивой интеграции в энергетический рынок ЕС. Мы подтвердили роль Украины как стратегического государства для транзита газа, обеспечивающего его доступное, безопасное и устойчивое снабжение ЕС. В этом контексте мы подтвердили нашу готовность участвовать в трехсторонних переговорах при содействии Европейской Комиссии по договорным рамкам для транзита газа в ЕС после 2019 года. Мы ожидаем дальнейшее усиление экономической интеграции и регуляторного сближения в сферах цифровой экономики, содействия торговле, таможенного сотрудничества и юстиции и внутренних дел в рамках Соглашения об ассоциации. В части цифровой отрасли ЕС приветствовал стремление Украины к дальнейшему сближения ее законодательства с законодательством ЕС в сфере цифровой экономики. Украина и ЕС ожидают дальнейшее регулярное взаимодействие, в частности продолжающуюся двухэтапную оценку стороной ЕС. ЕС поздравил и признал достигнутый Украиной прогресс в деле приближения своего законодательства в сфере технического регулирования, стандартов и оценки соответствия, как это предусмотрено СА/УВЗСТ. Перед тем, как Украина и ЕС начнут переговоры по Соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА), ЕС напоминает, что необходимое законодательство должно быть принято, вступить в силу и эффективно внедряться соответствующими украинскими органами. Мы договорились улучшать сообщение между Украиной, ЕС и другими странами Восточного партнерства с целью содействия торговли, дальнейшего развития безопасных и стабильных транспортных связей и поддержания межчеловеческих контактов. Мы отметили неотложность принятия соответствующих законов о реформировании этой сферы в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Мы упомянули важность заключения Соглашения о совместном авиационном пространстве, как только это станет возможным. Мы поощрили дальнейшее сотрудничество и эффективную имплементацию реформ в других сферах, которые охватываются Соглашением об ассоциации, в частности путем адаптации законодательства. Мы поздравили рост участия Украины в программах ЕС, в частности "Горизонт 2020", "Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса (COSME), "Креативная Европа", "Эразмус+" и ожидаем усиления соответствующего сотрудничества в рамках нынешних и будущих программ. Мы в очередной раз подчеркнули наше решительное осуждение явного нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины в результате актов агрессии вооруженных сил России, начиная с февраля 2014 года. Мы продолжаем осуждать незаконную аннексию Крыма и города Севастополя, осуществленной Россией, а также милитаризацию полуострова и значительное ухудшение ситуации с защитой прав человека, которое там происходит. Мы призвали Россию обеспечить беспрепятственный доступ международных организаций и правозащитных институтов в районы, которые временно находятся вне контроля Правительства Украины, включительно с Крымским полуостровом, в соответствии с имеющихся международных механизмов, а также уважать международное гуманитарное право. Мы призвали немедленно освободить всех незаконно задержанных и заключенных граждан Украины на Крымском полуострове и в России, включая крымско-татарских активистов. Мы остаемся полностью преданными имплементации нашей соответствующей политики непризнания, включая применение ограничительных мер. Мы осудили меры России по предоставлению права гражданам Украины с территорий, которые на сегодня находятся вне контроля правительства Украины, обращаться за гражданством России по упрощенной процедуре. ЕС остается готовым рассмотреть в тесной координации со своими международными партнерами дальнейшие меры, включая непризнание российских паспортов, выданных вопреки положениям Минских договоренностей. Мы также выразили нашу глубокую обеспокоенность по поводу эскалации в Керченском проливе и Азовском море и относительно нарушения Россией международного права. В связи с этим, мы с сожалением отметили, что Россия не выполнила приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 г., и призвали Россию выполнить ее обязательства и освободить без промедления 24 военнослужащих, захваченных в ноябре 2018 года, а также их судна. Мы в дальнейшем призвали Россию обеспечить беспрепятственное и свободное судоходство в и из Азовского моря в соответствии с международным правом. В этом контексте мы приветствовали первые конкретные шаги, предпринятые ЕС для поддержки региона Приазовья, включая разминирование, психологически-социальную поддержку, инфраструктурные коммуникации и экономическую диверсификацию. Мы договорились продолжать сотрудничество с целью преодоления социально-экономических и гуманитарных последствий конфликта, подчеркивая необходимость обеспечения поставок воды, электроэнергии и газа через линию разграничения, облегчения перемещения людей и товаров, а также обеспечения получения населением, проживающим в районах неподконтрольных Киеву, всех возможностей, предусмотренных их правами как граждан Украины. ЕС выразил готовность поддержать инклюзивный подход Украины к своим гражданам в пострадавших районах и играть ведущую роль в усилиях по восстановлению страны, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, сразу после выполнения Минских договоренностей. Мы подтвердили нашу полную поддержку усилий Нормандского формата и ОБСЕ, в том числе работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группы. Мы подчеркнули важность усиления переговорных усилий, направленных на устойчивое и мирное урегулирование конфликта, с целью полной имплементации Минских договоренностей всеми сторонами и осуществления мероприятий, направленных на восстановление доверия, и подчеркнули в этом контексте ответственность Российской Федерации. ЕС недавно продлил экономические санкции против России, продолжительность которых остается четко привязанной к полному выполнению Минских договоренностей. 17 июля мы будем чествовать пять лет с момента трагической катастрофы рейса MH17, которая унесла жизни 298 человек. Мы рассчитываем на действенное привлечение к ответственности виновных в этой трагедии и призываем Российскую Федерацию признать свою ответственность и сотрудничать в полной мере с тем, чтобы восстановить справедливость. В этом контексте Украина и ЕС приветствуют объявление 19 июня 2019 г. в Нидерландах Совместной следственной группой уголовных обвинений против четырех лиц, призывают Россию к полному сотрудничеству с продолжающимся следствием и выражают свою полную уверенность в независимости и профессионализме дальнейших юридических процедур.

Ранее сообщалось, что в Киеве со встречи Зеленского, Туска и Юнкера стартовал саммит Украина-ЕС.

Также мы писали, что в итоговом документе саммита Украина - ЕС учтут почти все пожелания Украины.