Санкции против России не будут отменены, пока не будут выполнены Минские договоренности. Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск по результатам 21-го саммита Украина-ЕС, который прошел в понедельник в Киеве, сообщает Укринформ.

"Несколько дней назад ЕС продлил экономические санкции против России на следующие шесть месяцев. Санкции будут оставаться в силе, пока не будут в полном объеме выполнены Минские договоренности", - заявил глава ЕС.

Туск в очередной раз подчеркнул неуклонную позицию ЕС в поддержке независимости, суверенитета и территориальности целостности Украины. "Мы никогда не признаем нелегальную аннексию Крыма и Севастополя Россией", - также отметил политик.

Напомним, сегодня в Киеве проходит 21-й саммит Украина-ЕС. От ЕС в Киеве присутствовали президенты Европейского совета Дональд Туск и Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан.

Также мы писали о том, что на саммите Украина-ЕС подписали пять финансовых соглашений.