Президент Украины Владимир Зеленский разрешил занимать должности министра обороны, его заместителя и директора Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества гражданским лицам.

Соответствующий указ уже опубликован.

Эти должности исключены из перечня должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава.

Указ вносит изменения в перечень должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских и специальных званий по этим должностям.

Фото: president.gov.ua

Как сообщала "Страна", на Донбассе за сутки ранены шесть украинских военных. При этом 12 раз было применены запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм.

Напомним, что на российско-украинской границе нашли советский танк с погибшим экипажем.