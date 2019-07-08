Экс-заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин подал иск в Окружной административный суд города Киева к спикеру Рады Андрею Парубию. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба суда.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Рената Кузьмина к кандидату в народные депутаты Андрею Парубию. Среди требований иска – признание противоправным обращение Андрея Парубия в Генеральную прокуратуру Украины, Службу безопасности Украины, Государственную пограничную службу Украины с требованием предоставить информацию о проживании Рената Кузьмина в течение последних пяти лет на территории Украины и пересечении им границы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что истец обжалует действия Парубия, которые имели место во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады Украины 3 июля 2019 года, поскольку считает, что Парубий как кандидат в народные депутаты Украины превысил предоставленные ему законом полномочия Председателя ВРУ и народного депутата Украины.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по делу.

Напомним, 3 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий обратился в ГПУ, СБУ и ГПС с просьбой предоставить сведения о нахождении в Украине последние 5 лет Анатолия Шария, Андрея Клюева и Рената Кузьмина, которые зарегистрированы кандидатами в народные депутаты.

5 июля ЦИК заявила, что регистрация экс-заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина в качестве кандидата в народные депутаты по списку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" отменена по причине невыполнения требования закона относительно пятилетнего срока проживания в Украине до выборов.