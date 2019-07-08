Умер российский актер и режиссер Владимир Златоустовский. Об этом сообщает сайт Союза кинематографистов.

Сообщается, что актер скончался в возрасте 80 лет. В данный момент причина смерти не уточняется. Дата и место прощания с актером будет названа проще.

Златоустовский запомнился тем, что снял несколько эпизодов киносериала "Ералаш". Также он известен исполнением песни "Вечный огонь" в фильме "Офицеры". Ко всему прочему, ему принадлежат такие фильмы, как "Колыбельная для мужчин", "Поединок в тайге", "Набат" и "Альфонс".

Видео: YouTube/Vladimir Miami

Ранее сообщалось, что в возрасте 100 лет умерла самая старая участница правозащитного движения в СССР.

Также мы писали, что умер 105-летний аниматор, создавший легендарные мультфильмы Disney.