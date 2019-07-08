Экс-глава гонок "Формулы-1" Берни Экклстоун поделился мнением о президенте России Владимире Путине.

Экклстоун заявил, что готов заслонить его от пули. Об этом передает The Times.

"Если бы кто-то пытался застрелить Путина, то я встал бы у него на пути. Потому что Владимир хороший парень. Он никогда не делал чего-то, что не принесло бы людям пользы", - сказал экс-глава гонок "Формулы-1".

Экклстоун заявил, что президент России "делает то, что обещает".

Как сообщала "Страна", в Бразилии спасли похищенную тещу президента "Формулы-1". Преступники требовали в качестве выкупа 120 млн бразильских реалов (около $36,5 млн). Операция по спасению длилась почти cемь часов, в результате были задержаны двое мужчин.

Напомним, что Формула-1 вернется в Голландию спустя 35 лет отсутствия.