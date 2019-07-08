В пятницу, 5 июля, в городе Ладыжин из поселения сбежал заключенный, который работал на птицефабрике. В данный момент беглеца разыскивает полиция и сотрудники управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Винницкой области, передает Vinbazar.

Фото: Vinbazar.com

Как отмечает издание, факт побега подтвердили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

Сообщается, что из поселения, где находятся осужденные к лишению свободы на территории Челябинской птицефабрики, сбежал осужденный Касько Денис Сергеевич 22.12.1994 года рождения. Мужчина, отбывавший наказание за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 187 УКУ (Разбой), до лишения свободы проживал пгт. Крыжополь ул. Победы 1.

Срок мужчины заканчивался в 2020 году. Всех, кто может помочь в розыске, просят обращаться в полицию.

Фото: Vinbazar.com

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