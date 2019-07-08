В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировали еще 45 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций для участия в парламентских выборах.

Такое решение Центризбирком принял на заседании в понедельник, 8 июля, под председательством Татьяны Слипачук. Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-служба ЦИК.

В частности, в ЦИК зарегистрировали 12 наблюдателей от Германии и 33 – от Всемирного конгресса украинцев.

"Таким образом, по состоянию на 8 июля Комиссия зарегистрировала 481 официального наблюдателя на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. А именно: от 4 иностранных государств – 23 официальных наблюдателя, от 10 международных организаций – 458 официальных наблюдателей", - сказано в сообщении.

Как сообщала "Страна", суд не стал отменять решение ЦИК о регистрации Саакашвили на выборах. Требование Партии пенсионеров о дисквалификации экс-президента Грузии базировалось на том, что Саакашвили беспрерывно не проживал в Украине в течение 5 лет как ее гражданин, что является требованием к кандидату в депутаты.

Напомним, что в ЦИК дали отмашку передать избирательные бюллетени окружным комиссиям.