В понедельник, 8 июля, на заседании Центральной избирательной комиссии были рассмотрены заявления кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, выдвинутых партиями и в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться на выборы в Раду 21 июля, в результате чего были отменены регистрации 18 кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Сообщается, что отменена регистрация кандидатов-самовыдвиженцев: Майданевича – в одномандатном избирательном округе №17, Демчака – в округе №18, Бекеровой – в округе №26, Кравченко - в округе №27, Хабибулина, Черняка – в округе №36, Луцив - в округе №70, Полюсова - в округе №76, Ярового – в округе №101, Волканова – в округе №102, Столяренко – в округе №180, Рыбакова – в округе №182, Гешко – в округе №202, Супруненко - в округе №216, Соломаху – в №221.

Кроме того, Центризбирком отменил регистрацию кандидата от партии "Европейская солидарность" Евстафьевой – в одномандатном избирательном округе №78; кандидата от партии "Сила и честь" Коваль – в округе №130; кандидата от "Оппозиционного блока" Середу – в округе №183.

Ранее сообщалось, что суд не стал отменять решение ЦИК о регистрации Саакашвили на выборах.

Также мы писали, что Верховный суд запретил ЦИК отказывать в регистрации кандидатам из-за неточностей в поданных документах.