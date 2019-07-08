Грузинского журналиста Rustavi 2 Георгия Габуния по решению телеканала отстранили от работы на два месяца из-за оскорбительного поведения в прямом эфире, сообщает телеканал Rustavi 2.

Грузию вчера буквально взорвал воскресный выпуск программы "Постскриптум" – он начался с вступительной речи ведущего, который в крайне грязной форме оскорбил президента России Владимира Путина и его покойных родителей, используя нецензурную лексику. Ведущий Георгий Габуния матерился на чистом русском языке в прямом эфире около полутора минут.

"По решению органа саморегулирования, полномочия Гиоргия Габуния полностью приостановлены на два месяца. Это ограничение касается всех передач, которых он подготавливает или ведет", - сказано в сообщении. При этом, телеканал отмечает, что вступительную часть авторского текста передачи Габуния, орган саморегулирования телеканала Rustavi 2, рассмотрел по своей инициативе.

Поведение журналиста вызвало возмущение в грузинском сегменте соцсетей, общественности и политиков. Власти Грузии в резкой форме высказались по поводу эфира "Рустави 2". Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал высказывания Габуния возмутительным проявлением провокации и попыткой дестабилизации в стране. Одновременно у здания телеканала собралась стихийная акция протеста. Собравшиеся требовали извинений от Георгия Габуния и генерального директора телеканала Ники Гварамия. Кроме того, они заявляли, что Гварамия и Габуния должны покинуть телеканал и предстать перед судом.

Руководство телеканала на фоне акции протеста приняло решение ночью прервать эфир и потребовало от властей обеспечить безопасность сотрудников. Дирекция Rustavi 2,принеся извинения за поведение своего ведущего, одновременно заявила, что существует "реальная угроза расправы с телекомпанией" и обвинила власти в попытке ограничить свободу слова.

Напомним, что в МИД России матерный спич грузинского телеведущего назвали провокацией радикалов.

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