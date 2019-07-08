В пятницу, 12 июля, Министерство образования и науки Украины назначит образовательного омбудсмена. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

На должность на данный момент претендуют глава правления общественной организации, которая занимается защитой прав человека, школьный директор, который активно участвует в реформировании образования, и заместитель директора Государственного учреждения "Центр пробации", который работает с подростками в сложных ситуациях.

"Сейчас у нас продолжался процесс обсуждения назначения образовательного омбудсмена. Это достаточно важная должность, она имеет большое значение для общества. Мы решили обнародовать эти три кандидатуры. Чтобы общество могло ознакомиться с претендентами, мы обнародовали их короткие видеопредставления на сайте МОН", - заявила министр образования Лилия Гриневич.

Она пообещала, что в МОН будут учитывать комментарии общественности, которые можно оставить под видеопредставлениями. Решение о назначении конкретной кандидатуры будет принято до конца недели и опубликовано на сайте МОН в пятницу, 12 июля.

Среди претендентов на должность — Яковец Ирина Станиславовна, первый заместитель директора Государственного учреждения "Центр пробации".

Видео: YouTube/ МОН УКРАЇНИ

Комиссия также рекомендовала к рассмотрению министром Горбачева Сергея Ивановича, директора специализированной школы I-III ступеней № 148 имени Ивана Багряного с углубленным изучением украинского языка и литературы города Киева.

Видео: YouTube/ МОН УКРАЇНИ

Еще один кандидат на должность — Ващук Олеся Петровна, глава правления общественной организации "Международный фонд развития".

Видео: YouTube/ МОН УКРАЇНИ

Отметим, что институт образовательного омбудсмена создается для защиты прав соискателей образования, педагогических, научно-педагогических и научных работников. Для помощи образовательному омбудсмену будет работать специальная служба, состоящая из 15 человек.

Напомним, в Минобразовании разработали госстандарт базового высшего образования.

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