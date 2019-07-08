В Святошинском районе Киева в результате взрыва гранаты на улице погиб мужчина. Правоохранители квалифицировали произошедшее как "самоубийство". Об этом сообщает отдел коммуникации полиции г.Киева. Инцидент произошел примерно в 15:20 понедельника, 8 июля.

"В полицию поступило сообщение, что на улице прогремел взрыв, в результате которого погиб человек. По вызову немедленно выехали наряды патрульных и следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, в результате взрыва гранаты получил смертельные ранения житель поселка Коцюбинское, 1969 года рождения.

В настоящее время место происшествия осматривают эксперты-криминалисты, а следователи общаются со свидетелями инцидента.

"Правоохранители установили, что вместе с потерпевшим неподалеку находился его товарищ. По его словам, мужчина погиб от взрыва гранаты. Полученные фрагменты боеприпаса будут направлены на проведение экспертизы", - сказано в сообщении.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства с дополнительной правовой квалификацией "самоубийство".

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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