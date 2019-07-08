Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает снятия "экономической блокады" с Донбасса, если незаконно национализированные предприятия будут возвращены Украине, передает Интерфакс-Украина.

"Что касается вопросов с экономической блокадой. Я не хочу, чтобы меня здесь неправильно поняли. Вы знаете, что все это возможно, мы в Минске об этом говорим. Помню, как господина Кучму интерпретировали СМИ – интерпретировали неправильно. Все возможно, все в ближайшее время можно открыть. Но, пожалуйста, верните тогда наши незаконно национализированные предприятия, которые находятся сейчас на временно оккупированных территориях", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами Европейского Союза по итогам саммита Украина-ЕС в понедельник в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, 19 июня представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма заявил, что до возвращения расположенных на территории ОРДЛО активов в украинское правовое поле пересмотр решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о торговых ограничениях к неподконтрольным отдельным районам Донецкой и Луганской областей невозможен.

Ранее сообщалось, что Кучма призвал провести аудит предприятий в "ЛДНР", которых может коснуться снятие блокады.