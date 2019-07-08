Украина хотела бы достичь договоренностей с российской стороной в вопросе транзита газа уже в сентябре. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в понедельник в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

"Насколько мне известно, планируется продолжить этот разговор (о транзите газа – Прим. Ред.) в декабре. Но это вопрос энергетической безопасности Украины и моя позиция, позиция нашей команды заключается в том, что именно в сентябре мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос", – сказал глава государства.

1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний в настоящее время усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Предыдущие трехсторонние встречи в формате Украина-ЕС-РФ по вопросу транзита российского газа через территорию Украины не давали никаких результатов.

Вице-президент Европейской Комиссии Марош Шефчович также заявлял, что трехсторонние переговоры будут возобновлены в сентябре. В НАК "Нафтогаз Украины" неоднократно заявляли, что считают вариант прекращения российским "Газпромом" транзита после достройки газопровода "Северный поток-2" базовым.

Напомним, что ОБСЕ признала "Турецкий поток" и "Северный поток-2" средствами политического принуждения.

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