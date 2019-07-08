В понедельник, 8 июля, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 25,5725 грн/$1 с 25,66 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,565 -25,58 грн/$1. По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 8 июля укрепился до 25,6182 грн/$1 с 25,7259 грн/$1.

В свою очередь, Национальный банк Украины повысил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 9 июля до 25,602161 грн/$1 по сравнению с 25,711361 грн/$1 на 8 июля.

Напомним, банкиры раскрыли причины обвала доллара на прошлой неделе ниже 26 грн/$.

Также мы писали, что украинцы пошли скупать доллары, но в обменниках не хотят снижать курс.