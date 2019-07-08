Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на то, что конфликт на Донбассе может закончиться через год. Об этом в понедельник, 8 июля, он сообщил в ходе брифинга на саммите Украина-Европейский союз. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, стороны движутся к устойчивому прекращению огня. "Понимаю - не так быстро, как хотелось бы. Потому что, фактически, мы двигаемся по минному полю, во всех смыслах этого слова", - отметил глава государства. Он добавил, что впереди - "много работы" по восстановлению Донбасса.

Ранее 8 июля Зеленский обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. По словам украинского лидера, саммит может состояться при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и французского лидера Эммануэля Макрона.

В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что инициатива Зеленского будет рассмотрена, но пока Россия не готова дать ответ. По его словам, президент Украины предложил абсолютно новый формат переговоров. "Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за формат предлагается", - добавил Песков.