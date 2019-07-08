Пять документов о сотрудничестве между Киевом и Брюсселем подписано на саммите Украина–ЕС в понедельник, 8 июля, в Киеве. Об этом передает Интерфакс-Украина.

По информации агентства, подписано соглашение, предусматривающее финансирование второй фазы проекта "U-LEAD" в Украине, направленной на привлечение помощи ЕС для стимулирования реализации реформы децентрализации. Предполагается, что общий вклад ЕС в рамках соглашения составляет EUR40 млн.

Подписано также соглашение о финансировании мер по поддержке Украины в реализации ключевых реформ и имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части, касающейся зоны свободной торговли (ЗСТ), в частности, в сферах, касающихся сельского хозяйства, окружающей среды, энергетики, государственных закупок, делового и инвестиционного климата, торговли, трудовых отношений. Так, общий вклад ЕС составляет EUR44 млн.

Кроме того, стороны подписали соглашение о финансировании второй фазы "Антикоррупционной инициативы" с общим бюджетом EUR22,9 млн. Проект направлен, в частности, на усиление независимости, эффективности и устойчивости антикоррупционных учреждений.

Еще одно подписанное соглашение - о поддержке гражданского общества и культуры - предусматривает привлечение финансирование ЕС в размере EUR10 млн для повышения возможностей организаций гражданского общества и учреждений культуры.

Стороны также подписали дополнительное соглашение о внесении изменений в Соглашение о финансировании программы поддержки ЕС для востока Украины на выделение дополнительных EUR10 млн. Так, помощь будет направлена на обеспечение улучшения доступа к административным и социальным услугам для переселенцев, в том числе в зоне, прилегающей к линии столкновения; меры, направленные на развитие микро-, малых и средних предприятий; поддержку секторальных реформ и структурных изменений в сфере здравоохранения, образования и критической инфраструктуры.

Напомним,что в Киеве со встречи Зеленского, Туска и Юнкера стартовал саммит Украина-ЕС.

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