Елена Коробкова, которая стала одним из семи исключенных из списков партии "Слуга народа" кандидатов в депутаты, заявила, что ее вычеркнули незаконно. Об этом она написала на странице в Facebook.

"Из СМИ вы узнали, что я якобы написала заявление об исключении меня из списка кандидатов в народные депутаты ПП (политической партии) "Слуга народа". Так вот, я никаких заявлений не писала. Написать заявление прошлой датой я также не могу, а вчера на съезде голосовали списком, соответственно, решение съезда является незаконным", - написала она.

Коробкова обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, которого, по ее словам, поддерживает, с требованием разобраться в ситуации. Она заявила, что поддерживает программу, с которой он шел на выборы, но не поддерживает "олигархов и коррупционные игры, в которые пытаются играть некоторые члены команды президента".

Она утверждает, что после ее принципиальной позиции как эксперта относительно ПриватБанка в игру включились "старые олигархические кланы со своими шавками типа Дубинского и Ко, которые пытались дискредитировать меня фейковыми постами".

По словам Коробковой, начались угрозы ей и ее семье. "Поэтому я обращаюсь ко всем с просьбой защиты меня и мою семью! Я обращаюсь к президенту, которому верю, с просьбой навести порядок внутри партии и доказать стране, что нет никакого влияния олигархов на него и решения его команды! Я готова написать заявление, если мне об этом скажет президент!" - написала она.

Мы уже писали, что Коробкова является исполнительным директором независимой ассоциации банков Украины. Ее называли "клоном" АУБ, ассоциации украинских банков. Новое объединение было создано в 2011 году тогдашним главой Нацбанка Сергеем Арбузовым с целью иметь лояльную к себе ассоциацию (АУБ тогда критиковала действия Арбузова). Претензии к Коробковой могли возникнуть именно по этой линии - связей с Арбузовым. Однако, по заявлению партии, она покинула список по собственному желанию.

Скриншот: Facebook/ Elena Korobkova

Напомним, "Слуга народа" на закрытом съезде исключил семь кандидатов из партийного списка.

Также "Страна" писала о том, кого и за что исключили из списка "Слуги народа".