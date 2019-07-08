Украинский вице-премьер по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, которую не пустили на сегодняшний саммит Украина-ЕС, заявила, что именно премьер-министр Владимир Гройсман вычеркнул ее из участниц встречи. Об этом сообщает Европейская правда.

"Премьер принял решение исключить меня из делегации, потому что в предыдущих списках я была, а команда нового президента стала заложником тех интриг, которые ведет глава правительства", - заявила журналистам Климпуш-Цинцадзе.

Руководительницы правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции на саммите также нет.

"Там отсутствуют те представители правительства, кто занимался тематикой евроинтеграции и знают вопросы, которые там обсуждаются", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

В свою очередь, у премьера Гройсмана заявили, что удивлены словам Климпуш-Цинцадзе о том, что глава правительства не пустил ее участвовать в саммите. Об этом сообщил пресс-секретарь Гройсмана Василий Рябчук на своей странице в Facebook.

"По поводу заявления вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе. Очень странно, что профильный чиновник не знает, что состав делегации на саммит Украина - ЕС формирует президент, а не премьер-министр", - написал он.

"Поэтому ее слова выглядят не более чем политической игрой кандидата в народные депутаты от партии Петра Порошенко с сомнительной целью набрать дополнительные баллы", - добавил представитель Гройсмана.

Также он опубликовал письмо главы офиса президента Андрея Богдана от 13 июня к вице-премьеру с призывом до 28 июня прислать предложения по составу делегации Украины в саммите с ЕС, а также позиционные материалы по вопросам повестки дня.

Фото: Facebook/Василий Рябчук

Кроме того, он опубликовал письмо Климпуш-Цинцадзе к ОПУ опять же от 13 июня с предложениями и позицией.

Фото: Facebook/Василий Рябчук

Скриншот: Facebook/Василий Рябчук

Напомним, фамилию Климпуш-Цинцадзе не отметили в перечне участников встречи, несмотря на то, что именно она отвечает за эту тематику, и Евросоюз ожидал ее участия.

На вопрос журналистов, как отреагировала европейская сторона на ее неучастие в саммите, Климпуш-Цинцадзе ответила: "Я видела удивленное лицо Гана (еврокомиссар по расширению и политике добрососедства - ЕП), но что поделаешь, делегации уже зашли", - сказала вице-премьер.

Ранее сообщалось, что в Киеве со встречи Зеленского, Туска и Юнкера стартовал саммит Украина-ЕС.

Также мы писали, что в итоговом документе саммита Украина - ЕС учтут почти все пожелания Украины.