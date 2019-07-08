В Федерации фигурного катания Москвы разрешили российской фигуристке Анастасии Шаботовой выступать за Украину. Об этом говорится в протоколе российского ведомства.

13-летняя спортсменка тренируется в Москве в клубе "Снежные барсы" под руководством Светланы Пановой.

В январе 2019 года фигуристка в эфире в инстаграме заявила, что для стабильных выступлений в фигурном катании нужно применять допинг.

Анастасия Шаботова

Как сообщала "Страна", уроженка Украины Алена Савченко и немец Бруно Массо выиграли золото Олимпиады-2018 в составе сборной Германии. Награждать их приехал лично президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Напомним, что у Гройсмана решили построить в Киеве ледовую арену за 1,7 миллиарда. В 2019 году запланировано выделить 5 млн грн.