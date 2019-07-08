13-летняя российская фигуристка, защищавшая применение допинга, станет выступать за Украину
В Федерации фигурного катания Москвы разрешили российской фигуристке Анастасии Шаботовой выступать за Украину. Об этом говорится в протоколе российского ведомства.
13-летняя спортсменка тренируется в Москве в клубе "Снежные барсы" под руководством Светланы Пановой.
В январе 2019 года фигуристка в эфире в инстаграме заявила, что для стабильных выступлений в фигурном катании нужно применять допинг.
Анастасия Шаботова
Как сообщала "Страна", уроженка Украины Алена Савченко и немец Бруно Массо выиграли золото Олимпиады-2018 в составе сборной Германии. Награждать их приехал лично президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
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