По мнению президента Украины Владимира Зеленского, мир в стране возможен, но достичь его можно только путем дипломатических переговоров. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

На пресс-конференции по итогам саммита Украина - ЕС Зеленский сказал, что сожалеет, что делегации некоторых стран из Парламентской ассамблеи Совета Европы не побывали на Донбассе и отметил, что "это было бы им полезно".

"Если у кого вдруг возникают сомнительные вопросы или сомнения относительно продолжения санкций – всех приглашаю на Донбасс, посмотреть, сколько бед нам принесла война. И эту войну мы хотим остановить. И хотим вернуть мир в Украине. Но это возможно сделать единственным "оружием" - это дипломатия", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский назначил Путину встречу в формате, на который тот никогда не согласится. Он предложил провести в Минске переговоры в присутствии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона.

Также мы писали, что в Кремле прокомментировали предложение Зеленского о переговорах с участием Трампа и Мэй.