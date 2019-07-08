Российский олигарх осетинского происхождения 52-летний Игорь Кесаев, занимающий 35 место в списке Forbes, женился на 28-летней "Мисс Блонд Украина -2013" Ольге Клименко, передает Super.

Сейчас королева красоты из украинского Житомира носит фамилию Кесаева и строит карьеру кулинарной телеведущей на канале мужа World Fashion.

В 2013-м Ольга завоевала титул в Украине, а спустя год победила в международном конкурсе красоты в Ливане. Клименко окончила Национальный авиационный университет в Киеве по специальности "Социология". Говоря о своих увлечениях в одном из интервью, девушка робко призналась, что занимается стрип-пластикой и ей нравится проводить время с друзьями в караоке.

СМИ отмечают, что в 2016 году еще женатый на Стелле Кесаевой олигарх не стеснялся выводить свою любовницу в свет. Один из первых их совместных выходов состоялся 16 мая 2016-го в Московскую консерваторию. Со своей первой супругой Кесаев развелся лишь в начале 2017 года.

Фото: super.ru

Напомним, что в январе-2018 опубликован полный список политиков и бизнесменов России из "кремлевского доклада" США, куда вошел и Кесаев.

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