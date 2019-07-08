Одним из бенефициаров телеканала NewsOne является совладелец российского Промсвязьбанка, с помощью которого Россия финансирует войну против Украины. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Нами получена информация о том, что конечным бенефициаром, владельцем NewsOne является кипрская компания, руководителями которой являются соответствующие граждане Республики Кипр. Один из них является одновременно соучредителем другой кипрской компании, которая является совладельцем российского ПАО "Промсвязьбанк", - сказал Луценко журналистам в понедельник.

Он уточнил, что Промсвязьбанк определен как банк, через который осуществляется финансирование оборонного заказа Российской Федерации. "Таким образом, через одного человека связан российский банк, который проводит финансирование, в том числе войны против Украины. С другой стороны, он же является бенефициаром украинского телеканала NewsOne. С моей точки зрения, это достаточная информация для того, чтобы СНБО принял санкции к этому телеканалу", - сказал генпрокурор.

Луценко написал, что информация о бенефициарных владельцах получена СБУ и Генпрокуратурой. "Эта информация является достаточной для созыва СНБО и введения санкций против связанного с терроризмом телеканала. Санкции, в частности, предусматривают аннулирование лицензий, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины, прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования", - пояснил он.

Скриншот: Facebook/Юрій Луценко

В то же время, владелец канала NewsOne народный депутат Тарас Козак назвал "циничной ложью" заявления Луценко. "Заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о связи телеканала NewsOne с российским "Промсвязьбанком" является циничной ложью и свидетельствует о его непрофессионализме и профессиональной непригодности, Конечным бенефициаром и собственником телеканала NewsOne не является ни одна кипрская компания, как это было подано генеральным прокурором. Я, Тарас Романович Козак, являюсь единственным собственником телеканала NewsOne и владею 100% телеканала непосредственно", - говорится в заявлении Козака, обнародованном на сайте телеканала.

По его словам, "другие утверждения генерального прокурора, в частности, касательно участия телеканала в террористической деятельности, являются абсолютно безосновательными". Я рассматриваю его как искусственное создание оснований для применения санкций против телеканала NewsOne и закрытия телеканала по политическим мотивам", - заявил Козак.

Он назвал заявления генпрокурора "дешевым пиаром и попытки удержаться на должности, а также отвлечь внимание от своей провальной и бестолковой работы в течение нескольких последних лет". Козак также обнародовал выписку из государственного реестра, "в которой подтверждается мое единоличное участие в качестве владельца телеканала".

Фото: newsone.ua

Как сообщалось, о телемосте "Пора поговорить!", который должен был пройти 12 июля между телеканалами NewsOne и Россия, стало известно в воскресенье, 8 июля. Это вызвало резко негативную реакцию промайдановских сил. "Страна" разбиралась в том, что означает атака на NewsOne за телемост с Россией.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура завела дело о госизмене из-за телемоста и готовится арестовать активы NewsOne.

Также мы писали, что NewsOne отменил телемост "Надо поговорить" из-за угроз журналистам.