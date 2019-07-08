Во вторник, 9 июля, в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Восточном регионе ночью ожидается до +11 С, днем до +28 С. Жителей Южного региона по прогнозу синоптиков ждёт переменная облачность. Ночью температура до +13 С, днем до +28 С. В Западном регионе Украины практически без осадков. Температура ночью до +10 С, днем до +20 С. В Северном - облачно с прояснениями. Температура ночью до +11 С, днем до +21 С.

В центре страны без осадков, температура ночью до +11 С, днем до +23 С. Согласно народному прогнозу, 9 июля - день Давида Земляничника. Как становится понятным из названия дня, с этого времени начинают собирать землянику.

Фото: meteo.gov.ua

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Черный шоколад без сахара, который минимально подвергался термической обработке, а также какао-порошок содержат соединения с противовоспалительным, кардиопротекторным, противоаллергическим, антигепатотоксичным, противовирусным действием.

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