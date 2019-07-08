Популярная украинская певица и экс-участница группы "Виа Гра" Вера Брежнева опубликовала в Instagram новый снимок из Парижа.

"В этот раз в Париже... Я снова по работе и снова попробовала новое место...", - написала Брежнева в описании к посту.

На фотографии певица позирует на балконе и в номере парижской гостиницы. Брежнева одета в джинсовые шорты до колена, черную обтягивающую майку, которая подчеркивает фигуру, и черные вьетнамки. Дополняют повседневный летний лук солнцезащитные очки и черный тонкий пояс.

Скриншот, фото: Instagram/ ververa

Напомним, Вера Брежнева показала свой пресс, сфотографировавшись в позе лотоса напротив зеркала.

Также мы писали, что Вера Брежнева показала готовность к пляжному сезону, опубликовав фото в закрытом купальнике.