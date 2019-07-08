Телемосты являются первым шагом в восстановлении отношений с РФ и единственным путем к миру. Об этом заявляют в партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" на официальном сайте политсилы.

Заявления представителей БПП, "Народного фронта", партии "Голос" и лидера Радикальной партии Олега Ляшко о недопустимости проведения телемостов с РФ в партии расценили, "как проявление пещерной русофобии".

"Это сигналы о том, насколько болен украинский политикум и насколько он далек от реальных потребностей и чаяний Украинского народа… Русофобам и псевдопатриотам не мешало бы знать, что согласно опросам, 70% граждан страны ждут от президента Украины прямого диалога с РФ, а 55% — прямого диалога с Донецком и Луганском", - убеждены в партии.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что выступает за восстановление дружественных отношений, развитие кооперации и торгово-экономических связей с РФ и называет это "единственным способом вернуть мир в Украину и восстановить ее экономический потенциал".

"Для этого жизненно необходим диалог между Украиной и Россией, между нашими народами. Мы убеждены, что в этом нас поддержат миллионы украинцев – и на юго-востоке, и в других регионах страны", - говорится в заявлении.

Напомним, что генпродюсер NewsOne предложил президенту Зеленскому встретиться по поводу телемоста.

Также "Страна" писала о трех главных выводах после отмены телемоста Украина-Россия.