В Херсоне водонагреватель едва не убил 15-летнего подростка в туалете. Об этом сообщают местные СМИ.

Юноша отправился в уборную своей квартиры на улице 49 Гвардейской дивизии. Там ему на голову свалился плохо закрепленный на стене бойлер, полный воды.

Бак попал прямо по лицу пострадавшего – он получил множественные рваные раны губ, век, щеки и носа. Несовершеннолетнего госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.

Как сообщала "Страна", появилось видео, как прохожий поймал на лету двухлетнюю девочку, выпавшую из окна. Мать не уследила за ребенком, пока готовила еду. Уроженец Алжира Феузи Забаат работал неподалеку и заметил девочку, которая стояла в опасной близости у окна.

Напомним, что Виталий Кличко пообещал киевлянам отключать горячую воду реже, чем в 2018 году.