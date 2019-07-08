Под Сумами 25-летний мужчина до смерти забил знакомого деревянной скалкой, чтобы украсть его банковскую карту. После этого он на плоту пытался сплавиться в Киев. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Сумской области.

Инцидент произошел в городе Кролевец. В полицию обратился мужчина и сообщил, что проснувшись в собственном доме, он обнаружил труп своего знакомого, с которым накануне употреблял спиртные напитки.

Прибывшие по вызову правоохранители выяснили, что смерть 47-летнего мужчины наступила в результате нанесенных ей ударов по голове. Полицейские заподозрили причастность к убийству 25-летнего мужчины, который жил в соседнем доме и в тот вечер также пил с убитым. Дома его не обнаружили, найти мужчину удалось в соседнем районе, на берегу реки. На плоту он пытался покинуть населенный пункт. В отделе полиции парень признался в убийстве.

Рассказал, что причиной поступка стало алкогольное опьянение и непреодолимое желание получить "легкие" деньги. Во время застолья он услышал, как умерший рассказывает, что у него на банковской карте крупная сумма. Поэтому когда тот ушел в соседнюю комнату спать, он взял деревянную скалку и несколько раз ударил его по голове. Потом забрал карточку, снял с нее деньги и потратил на спиртные напитки и продукты питания. Понимая, что его могут искать, выехал в соседний район, где сначала скрывался у своего знакомого, а затем планировал по воде добраться до Киева.

В настоящее время злоумышленник задержан. В отношении него открыто уголовное производство сразу по двум статьям УК Украины: "Разбой" и "Умышленное убийство с корыстных побуждений".

Напомним, под Днепром 24-летний мужчина изнасиловал и убил подростка.

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