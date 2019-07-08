Стало известно, в какой именно суд перенесли дело по госизмене экс-регионала Александра Ефремова. Апелляционную жалобу защитников Ефремова о продлении срока содержания под стражей будет рассматривать Киевский апелляционный суд. Соответствующее решение приняла коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного, говорится на странице Верховного суда в Facebook.

"Апелляционную жалобу защитников Александра Ефремова о продлении срока содержания под стражей будет рассматривать Киевский апелляционный суд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда рассмотрела представление Луганского апелляционного суда о направлении уголовного производства по обвинению Александра Ефремова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений), ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины изо Луганского апелляционного суда в другой суд апелляционной инстанции.

Сообщается, что защитники Ефремова подали в Луганский апелляционный суд апелляционную жалобу на постановление Старобельского районного суда Луганской области от 19 июня 2019 года о продлении срока содержания под стражей. "Учитывая то, что в Луганском апелляционном суде невозможно определить коллегию судей для рассмотрения указанной апелляционной жалобы, этот суд в порядке ст.34 Уголовно-процессуального кодекса Украины обратился с соответствующим представлением в Верховный Суд", - говорится в сообщении.

В то же время в ВС информируют, что суд удовлетворил представление, направив дело в Киевский апелляционный суд для рассмотрения жалобы о продлении срока содержания под стражей Ефремова.

Фото: facebook.com

Напомним, что вопреки обещаниям в списках Оппозиционного блока не оказалось Ефремова.

Также мы писали о том, что Старобельский суд оставил Ефремова за решеткой до 17 августа.