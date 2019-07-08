Экс-защитник "Шахтера" Олег Данченко, который в летнее межсезонье перешел в российский "Рубин", объяснил, почему решился на такой шаг. Об этом он сказал в интервью "Советскому спорту".

Данченко заявил, что надеется на то, что Россия и Украина помирятся: "Не удивлюсь, если через год или даже раньше Россия и Украина помирятся. Думаю, что Владимир Зеленский наладит отношения с Россией. Он молодой, у него есть амбиции, народ за него. Я лично надеюсь на своего президента. А еще на то, что между нашими странами опять установятся добрососедские отношения".

"Конечно, понимал, какую реакцию вызовет мой переезд в России. Однако общественное мнение меня не особо интересовало. Российский чемпионат сильнее украинского - значит, если хочешь прогрессировать, лучше играть здесь. Уж если такой известный футболист, как Ярослав Ракицкий на такое решился, почему я должен был отказываться?", - сказал он.

"Пресса писала всякие гадости. Кто-то поддерживал меня, но некоторые - гнобили. А мне, повторюсь, все равно, что там говорят. Сам я доволен, что выступаю в России", - добавил футболист.

Защитник выразил уверенность в том, что в сборную Украины для него "дорога теперь закрыта", но при этом надеется получить вызов в главную команду страны в будущем: "Сам я продолжаю надеяться, что в будущем можно будет пробиться в сборную и из российского чемпионата. Ну, как, например, можно не вызывать Ярика Ракицкого? Это все политика".

Как сообщала "Страна", Шахтер может купить у Порту перспективного полузащитника. По информации источников, "горняки" уже контактировали с португальским клубом по вопросу возможного трансфера 26-летнего Микеля Агу.

Напомним, что в чемпионате Украины по футболу определили лучших футболистов и тренеров минувшего сезона.