Секретарь СНБО Александр Данилюк показал свой дом, расположенный в селе Вишенки под Киевом. Об этом сообщает ТСН, сюжет опубликован в YouTube.

Дом Данилюка расположен на участке в 300 квадратных метров, он построен в английском стиле. Политик проживает тут со своей женой Ольгой. По словам супруги Данилюка, секретарь СНБО вообще не занимается обустройством жилища и приходит с работы после полуночи, при этом уходит рано утром.

"Я здесь гость. Все, что здесь сделано, сделано моей женой. И я это никогда не поддерживал, говорил, что "Оля, не надо обращать внимание на условия", а затем говорил "спасибо"", - рассказал Данилюк.

Инициатором ссор в доме обычно выступает Ольга, если у нее скапливаются претензии к супругу. А еще она строго запретила Александру любимое развлечение, катание на мотоцикле, потому что боится его.

Диваны и камин Данилюки привезли в Киевскую область из Великобритании. Как известно, британское гражданство имеет Ольга и их с Александром сыновья, Ричард и Владимир. Старший из мальчиков учится в престижном английском Winchester College.

Видео: YouTube/ ТСН

Напомним, Данилюк признался, что хочет занять кресло Гройсмана.

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