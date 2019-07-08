В Минске готовы обеспечить встречу по Донбассу при участии лидеров России, Украины, Франции, Германии, Британии и США, если будет необходимо.

Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в понедельник, 8 июля, в Новогрудке (Гродненская область).

"Руководство Белоруссии всегда говорило о том, что мы готовы сделать всё для скорейшего возвращения мира на украинскую землю. И то, что прозвучало из уст президента Украины Зеленского, мы можем только приветствовать", - цитирует Макея белорусское агентство Sputnik.

Как сообщала "Страна", Зеленский назвал отношения с Беларусью приоритетом для Украины. Также он анонсировал II Форум регионов Украины и Беларуси осенью 2019 года.

Напомним, что в Кремле прокомментировали предложение Зеленского о переговорах с участием Трампа и премьера Британии.