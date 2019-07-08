48,8% респондентов, опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и социологической службой Центра Разумкова, считают, что ради мира на Донбассе необходимо идти на определенные компромиссы с РФ и руководителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Об этом пишут "Украинские новости".

При этом 20,1% респондентов считают, что необходимо вести прямые переговоры с Россией и сепаратистами. Чуть меньше - 17,4% - за восстановление мира силовым путем. 13,7% - затруднились ответить.

61,5% респондентов не поддерживают в качестве компромисса полную амнистию для сепаратистов, 65,6% - не поддерживают проведение местных выборов на условиях сепаратистов, 52,9% - считают неприемлемыми особенные политические и экономические отношения временно неподконтрольных территорий Донбасса с Россией.

41% опрошенных высказался против прямых переговоров с сепаратистами, 43,3% считают неприемлемым прекращение блокады железнодорожных путей и возобновления торговли с "ЛНР" и "ДНР".

Как сообщалось ранее, больше половины граждан Украины считает, что президент страны должен пойти на прямой диалог с РФ ради мира на Донбассе.

Также мы писали, что Зеленский назначил Путину встречу в формате, на который тот никогда не согласится. Он предложил провести в Минске переговоры в присутствии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона.