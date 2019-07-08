Представители российского ВГТРК предложили вместо телемоста с NewsOne "Надо поговорить" провести аналогичную программу в московской студии 12 июля.

На телеканале NewsOne ранее анонсировали телемост с "Россией 24" под названием "Надо поговорить". Его ведущими должны были стать российские и украинские журналисты. Начало было запланировано в 18:00 пятницы, 12 июля.

Мы разбирались, что означает атака на NewsOne за телемост с Россией. Сперва ситуация выглядела как эмоциональный шантаж. Ранее похожие эфиры (правда, с неподконтрольными территориями Донбасса) практиковал "17 канал".

Отметим, что в Кремле заявили, что инициатива провести телемост с Украиной заслуживает высокой оценки.

При этом у Луценко завели дело о госизмене из-за телемоста и готовятся арестовать активы NewsOne.