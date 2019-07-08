Скоростной экспресс "Киев - Международный аэропорт "Борисполь" с начала запуска в декабре 2018 года и включительно по май-2019 обслужил более 400 000 пассажиров. Такие данные предоставили в Министерстве инфраструктуры Украины на запрос "Украинских новостей".

Согласно тем же данным Мининфраструктуры, за аналогичный период времени поток пассажиров в самом "Борисполе" составил 6,104 млн. Исходя из этих данных, услугами экспресса воспользовались всего лишь около 6,6% (каждый 15-й) авиапассажиров и сопровождающих их лиц.

Фото: ukranews.com

Напомним, 30 ноября публичное акционерное общество "Укрзализныця" открыла железнодорожное сообщение по маршруту "Киев - Международный аэропорт Борисполь".

Скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался на следующий день после его запуска - 1 декабря. Пассажиры, у которых рейсы были запланированы на определенное время, были вынуждены ожидать другой поезд и бежать с багажом через сугробы снега.

Всего экспресс ломался несколько раз. Об этих случаях "Страна" писала" еще в разгар зимы. Эти поломки комментировал и министр инфраструктуры Владимир Омелян, назвав их "объективными". Также он уверен, что менее 1% неудачных рейсов - это не очень много.